Жителям дома в Перми, повреждённого при атаке БПЛА, выплатили компенсации

Жителям дома в Перми, повреждённого 7 сентября при атаке БПЛА, выплатили компенсации, сообщает "Новый компаньон".

Выплаты сформированы в размере понесённого ущерба движимому имуществу первой необходимости — индивидуально по каждой квартире. Компенсацию получили собственники семи квартир. Ранее им также была оказана материальная помощь на товары первой необходимости. Средства выделены по поручению губернатора из резервного фонда.

Напомним, на прошлой неделе выплаты были произведены семье погибших и пострадавшим в ходе атаки. Сейчас идёт восстановление жилого дома.