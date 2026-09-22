22 Сентября 2026
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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Брюховецкого района

Во встрече также принял участие председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Андрей Куприн вступил в должность главы Брюховецкого района 12 августа 2026 года. До этого в разные годы занимал пост заместителя главы Брюховецкого района. С 2022 по 2025 годы работал аудитором Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко в ходе встречи очертил круг первостепенных задач, стоящих перед местной администрацией.

«Во главе угла должно находиться развитие экономики района. Ключевые проблемы известны. Для их решения необходимо активизировать участие в краевых государственных программах и национальных проектах. Территория района в целом стабильная. Важно сохранить этот потенциал, выстраивать коммуникации с людьми и органами государственной власти края, формировать команду управленцев-единомышленников», - отметил Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Андрей Куприн рассказал председателю ЗСК о кадровом составе администрации, который он обозначил как сбалансированный. У заместителей главы и руководителей структурных подразделений есть понимание путей решения существующих на территории проблем. В числе первоочередных глава района выделил высокий износ водопроводных сетей в отдельных населенных пунктах, состояние ряда социально значимых объектов.

Еще одной темой встречи стали вопросы благоустройства. В частности, как пример была приведена реализация первого этапа благоустройства набережной в станице Брюховецкой. Здесь работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект получил позитивный отклик со стороны местных жителей. Новая набережная стала еще одной точкой притяжения.

В заключение Андрей Куприн подчеркнул, что острые вопросы решаются в ручном режиме. Этому помогает и опыт, полученный во время работы на разных должностях, в том числе в Контрольно-счетной палате края. Глава района также поблагодарил депутатский корпус за внимание к территории и действенную поддержку.

Юрий Бурлачко заверил, что парламентарии и далее продолжат оказывать содействие органам местного самоуправления в реализации задач, обозначенных в Постановлении, принятом по итогам проведения Дня Брюховецкого района в стенах ЗСК.

Теги: юрий бурлачко, зск, глава брюховецкого района


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