В Свердловскую область доставили первую партию вакцины от гриппа

В медучреждения Свердловской области прибыла первая партия вакцины против гриппа. О старте прививочной кампании сообщает департамент информполитики региона.

Регион получил 524 тыс. доз вакцины для детей и взрослых. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет федеральных средств свердловчанам доставят еще еще около 1,4 млн доз вакцины. Кроме этого, к кампании будут привлечены и другие источники финансирования, благодаря чему в ближайшем сезоне планируется привить свыше 2,5 млн жителей Среднего Урала.

"Мы контролируем вопросы инфекционной безопасности и вакцинации жителей региона. Случаи ОРВИ фиксируются круглый год, а вирус гриппа набирает силу, как правило, к концу декабря. Однако нельзя ждать его прихода, не предпринимая мер защиты, ведь формирование иммунитета требует времени. Сейчас самый удобный период, чтобы сделать прививку", – отметила замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Среди поступивших вакцин отечественные "Флю-М", "Совигрипп" и четырехкомпонентная "Ультрикс Квадри". Каждая из них прошла контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора и положительно зарекомендовала себя.

Бесплатно поставить прививку могут дети и подростки до 18 лет, а также студенты, женщины на 2-3 триместре беременности, жители старше 60, люди с хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медики, педагоги и сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы. Медорганизации также готовы отрабатывать заявки предприятий и организаций для проведения выездных вакцинаций.

Напомним, что количество заражений ОРВИ в Свердловской области продолжает расти. Как сообщает пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 33,2 тыс. случаев заболевания, что на 16,4% выше уровня предыдущей недели. Большая часть заболевших, а именно 65,6% - дети.