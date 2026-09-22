На полях ООН Трамп встретится с Зеленским

Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским прекращение ударов по энергетическим объектам. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, пишет "КП". По его словам, Вашингтон хочет, чтобы и Москва, и Киев перестали атаковать объекты энергетики.

Еще одна важная тема для США - атаки на суда, связанные с американскими интересами. В Вашингтоне считают, что эту проблему нужно срочно решать.

Трамп по‑прежнему заявляет, что готов сделать всё возможное, чтобы остановить конфликт на Украине.

Переговоры лидеров должны пройти сегодня вечером. Их предыдущая встреча состоялась 28 июля - меньше двух месяцев назад.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Во время телефонного разговора Трамп неоднократно произносил слово "дизель", поскольку такие удары приводят к росту мировых цен на топливо.