Турция предложила РФ и Украине прекратить бить по судам в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о турецкой инициативе о прекращении РФ и Украиной ударов по судам в Чёрном море.

Турция действительно ставила такой вопрос во время недавних контактов президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Бишкеке. Потом она фигурировала в соответствующей дипломатической переписке.

Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Иных деталей он не привёл.