Турция предложила РФ и Украине прекратить бить по судам в Черном море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о турецкой инициативе о прекращении РФ и Украиной ударов по судам в Чёрном море.
Турция действительно ставила такой вопрос во время недавних контактов президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Бишкеке. Потом она фигурировала в соответствующей дипломатической переписке.
Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Иных деталей он не привёл.