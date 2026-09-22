Стрельба у лицея в Турции: восемь человек ранены, нападавшего задержали

Возле профессионально-технического лицея в уезде Тургутлу (провинция Маниса, Турция) мужчина открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья. Картечь попала в окна и фасад школы, а также ранила учеников. На место сразу приехали полицейские и бригады скорой помощи, сообщает ТАСС.

Власти провинции сообщили, что пострадали восемь человек - всех увезли в ближайшую больницу. Сначала говорили о четырех раненых, потом число выросло вдвое. Нападавшего задержали силы безопасности, сейчас он под стражей.

Инцидент случился в 07:59 - время совпадает с московским. Причины стрельбы пока неизвестны. По факту случившегося идут судебное и административное расследования.

Газета "Cumhuriyet" со ссылкой на мэра района Тургутлу Четина Акына пишет, что один из раненых школьников умер. Но управление губернатора провинции эти сведения пока не подтвердило.

Ранее в филиппинском городе Банга (провинция Южный Котабато) школьник устроил стрельбу в Национальной средней школе: погибли три человека - в том числе сам нападавший, который после атаки покончил с собой.