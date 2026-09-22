Ученые испытали новую мРНК-вакцину от клещевого энцефалита

Специалисты центра имени Н. Ф. Гамалеи проверили на мышах новую вакцину от клещевого энцефалита. В ее основе - мРНК, которую создали по генетическому коду вируса, распространенного в Прибайкалье. Чтобы препарат лучше работал, молекулу поместили в липидные наночастицы.

Образцы для работы предоставила команда иркутского Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Руководитель лаборатории Ирина Козлова рассказала, что ученые передали в центр Гамалеи штаммы пяти субтипов вируса. Ее слова приводит "Интерфакс".

Во время тестов исследователи смотрели, насколько сильно вакцина запускает иммунный ответ, хорошо ли антитела блокируют вирус и защищает ли препарат от заражения. По всем показателям впереди оказался штамм "Красный яр 8" из Эхирит-Булагатского района - его признали самым эффективным.

При этом Ирина Козлова отметила важную проблему: вирус клещевого энцефалита меняется, и уже появились варианты, против которых нынешние вакцины почти не работают. Поэтому ученым важно разрабатывать новые средства защиты, которые будут учитывать современные штаммы.

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