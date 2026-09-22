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Фото: Накануне.RU

Ученые испытали новую мРНК-вакцину от клещевого энцефалита

Специалисты центра имени Н. Ф. Гамалеи проверили на мышах новую вакцину от клещевого энцефалита. В ее основе - мРНК, которую создали по генетическому коду вируса, распространенного в Прибайкалье. Чтобы препарат лучше работал, молекулу поместили в липидные наночастицы.

Образцы для работы предоставила команда иркутского Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Руководитель лаборатории Ирина Козлова рассказала, что ученые передали в центр Гамалеи штаммы пяти субтипов вируса. Ее слова приводит "Интерфакс".

Во время тестов исследователи смотрели, насколько сильно вакцина запускает иммунный ответ, хорошо ли антитела блокируют вирус и защищает ли препарат от заражения. По всем показателям впереди оказался штамм "Красный яр 8" из Эхирит-Булагатского района - его признали самым эффективным.

При этом Ирина Козлова отметила важную проблему: вирус клещевого энцефалита меняется, и уже появились варианты, против которых нынешние вакцины почти не работают. Поэтому ученым важно разрабатывать новые средства защиты, которые будут учитывать современные штаммы.

Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали тест‑систему AmpliSens mecA CRISPR - это первый в мире зарегистрированный инструмент для выявления устойчивости бактерий к антибиотикам на базе технологии CRISPR/Cas. Тест определяет ген mecA, из‑за которого бактерии не реагируют на метициллин и бета‑лактамные антибиотики: для анализа берут спинномозговую жидкость, а сам метод объединяет ПЦР и CRISPR/Cas.

Теги: вакцина, энцефалит, штамм


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