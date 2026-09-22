Северная Корея испытала новейшее оружие
Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание новейшего вооружения. Особенность – отсутствие отрицательного влияния на безопасность стран-соседок.
Испытание новейшей боевой системы стало частью осуществления плана по обороне государства. За процессом наблюдал руководитель страны Ким Чен Ын. Он назвал случившееся демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала КНДР в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил.
Случившееся, полагает лидер страны, является драгоценным результатом самоотверженных усилий специальных сил научно-технической группы, участвовавших в разработке системы вооружения, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).