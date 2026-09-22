Северная Корея испытала новейшее оружие

Испытание новейшей боевой системы стало частью осуществления плана по обороне государства. За процессом наблюдал руководитель страны Ким Чен Ын. Он назвал случившееся демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала КНДР в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил.



