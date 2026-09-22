ПВО России за ночь сбила 297 украинских дронов над 15 регионами

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 22 сентября сообщило Минобороны РФ в мессенджере "Макс".

В ведомстве уточнили локации, где сбили дроны. Силы ПВО отработали по целям над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской и Ростовской областями. Также беспилотники сбили над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и над Крымом.