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Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Ebrahim Noroozi

В Европе обеспокоены провалом партии Мерца на выборах в Германии

В Брюсселе обеспокоены шатки положением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, партия которого ХДС на региональных выборах 20 сентября была разгромлена. Как сообщалось, немцы ей тотально не доверяют, что показали уже третьи выборы, — ХДС везде получила менее 20%, а в Мекленбурге — Передней Померании вообще не прошла в парламент земли.

Это ставит под угрозу процесс утверждения долгосрочного финансового плана ЕС на 2028-2034 гг., который сейчас обсуждается, пишет Euractiv. Европейские дипломаты опасаются, что внутриполитический кризис в Германии помешает достижению компромисса по бюджету.

В данный момент идут остры споры по бюджету. Еврокомиссия настаивает на сумме в €2 трлн, но Берлин возглавляет коалицию стран, требующих урезания расходов. Мерц ранее заявлял о необходимости сокращения бюджета на 20%. Теперь же, на фоне давления со стороны "Альтернативы для Германи", эксперты сомневаются, что канцлер сможет пойти на уступки по вопросу немецких взносов в общую казну ЕС.

Позиции Мерца внутри собственной партии также пошатнулись. Bloomberg отмечает, что в рядах ХДС звучат призывы к смене провального лидера. Ситуацию осложняет и критика со стороны партнеров по коалиции: представители СДПГ обвиняют канцлера в отрыве от реальности и неверной оценке общественных настроений. Он уверен, что люди ему по-прежнему доверяют, хотя признал итоги выборов 20 сентября уже второй "катастрофой".

Теги: мерц, ЕС, германия


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