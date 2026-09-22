Трамп в последний момент передумал бомбить хуситов

Президент США Дональд Трамп собрался было ударить по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран, однако в последний момент передумал.

По версии источников CBS News, 17 сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман позвонил Дональду Трампу. В разговоре политик попросил главу США о помощи.

Президент отдал приказ Пентагону подготовиться к началу ударов, которые запланировал на 19-20 сентября. Поздно вечером 19 сентября руководитель страны принял решение воздержаться от атаки, пишет "Ъ".

В конце августа 2026 г. стало известно, что на Ближнем Востоке может запылать ещё один фронт. Саудовская Аравия якобы готовится к возобновлению полномасштабного военного конфликта с йеменскими хуситами. Причиной стали регулярные атаки на саудовские нефтяные объекты, корабли и аэропорты. Это может усугубить противостояния США и Ирана, поддерживающего хуситов.