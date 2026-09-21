Федеральный эксперт Артём Филиппов: Диалог политических сил в Костромской области обеспечил высокие результаты на выборах

Эксперт центра прикладных исследований и программ Артем Филиппов прокомментировал итоги голосования в Костромской области.

"В ходе прошедшей избирательной кампании Костромская область проявила себя как регион с выраженной активностью избирателей и высоким уровнем поддержки действующей власти. Явка на выборы превысила как показатели прошлого года, так и аналогичных выборов в Госдуму в 2021 году", - отметил эксперт.

Партия «Единая Россия» набрала в регионе по партийным спискам 47,87% (это более 110 тысяч голосов избирателей). Одновременно партийный кандидат, председатель Костромской областной думы Алексей Анохин уверенно выиграл выборы в Госдуму по одномандатному округу.

Политолог Артём Филиппов уверен - это следствие взвешенной политики руководства региона и губернатора Сергея Ситникова.

"Почему в сложном с точки зрения электоральной истории регионе стал возможен такой результат? Во-первых, люди проголосовали не за популистов и демагогов, а за тех, кто реально работает «на земле». Они увидели результаты. Во-вторых, политическая борьба перестала быть в Костромской области ареной для схватки бульдогов под ковром. В области была проведена качественная работа по организации диалога между представителями власти, экспертного сообщества, местными элитами и жителями. Вспомнить хотя бы организацию в прошлом году такой заметной дискуссионной площадки как «Ипатьевский клуб». Костромской избиратель по достоинству оценил обновление атмосферы политического контура региона. Обыватели живут нормальной человеческой жизнью, в которой политика занимает не самое большое место. Поэтому, когда жители области видят, как на смену политическим дрязгам приходит конструктивное обсуждение насущных проблем, а «Единая Россия» предлагает своевременные и, главное, понятные людям решения, они отдают партии президента большинство голосов. И это новая нормальность», - прокомментировал эксперт центра прикладных исследований и программ.