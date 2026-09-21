В Югре отменён режим беспилотной опасности
В Югре отменён режим беспилотной опасности.
Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. Режим действовал чуть больше двух часов.
Иных деталей глава региона не привёл.
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В Югре отменён режим беспилотной опасности.
Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. Режим действовал чуть больше двух часов.
Иных деталей глава региона не привёл.
Теги: Режим, беспилотная опасность, режим
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 21.09.2026 19:05 Мск В ХМАО объявлена беспилотная опасность
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