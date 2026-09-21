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Общество Свердловская область
Фото: Валерий Горелых

На фестивале молодёжи и выборах ОВД отработали достойно, не допустив нарушений

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги работы гарнизона полиции по обеспечению безопасности и охране правопорядка в период подготовки и проведения международного фестиваля молодёжи и единого дня голосования.

Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, нарушений и чрезвычайных происшествий не допущено. Органы внутренних дел совместно с коллегами из других правоохранительных и взаимодействующих ведомств с поставленными задачами справились в полном объёме.

В главном управлении функционировала межведомственная рабочая группа оперативного штаба по профилактике правонарушений в целях осуществления сбора и обобщения информации о состоянии оперативной обстановки на территории области. Только при проведении выборной кампании было задействовано свыше двух тысяч представителей МВД. Помощь им оказывали сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, ДНД, коллеги из транспортной полиции и Уральского юридического института. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств.

Полицейские, рамка(2026)|Фото: Валерий Горелых

Полицейские, вокзал(2026)|Фото: Валерий Горелых

"Координировал деятельность гарнизона и приданных сил лично начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Многие участники международного молодёжного фестиваля из разных государств, а также заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, представитель общественного совета при ГУ МВД области Александр Соловьёв и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин дали положительную оценку работе органов внутренних дел и коллег из других ведомств в период проведения двух важных мероприятий, которые, безусловно, войдут в историю Среднего Урала", - отметил полковник Горелых.

Теги: Полицейские, фестиваль молодёжи, выборы


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