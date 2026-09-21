Собянин счёл неэффективным перенос столицы России на восток страны

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о том, эффективным ли решением станет перенос столицы России в какой-либо город.

Выступая на ХI Московском финансовом форуме (МФФ), политик отметил: первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, – каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы. Тогда, мол, все счастливо заживут.

"Хотя, ну, такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение", - приводит ТАСС слова Собянина, который уточнил, что "такая практика в ряде стран показала, что это ни к чему не приводит".

В конце 2025 г. схожее мнение выразил замглавы администрации президента России Максим Орешкин: он счёл, что перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта. В первую очередь, нужно создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру региона. В таком случае экономическая активность будет сама протекать, а "перенос столицы как таковой не приведёт к тем эффектам, которые вы можете ожидать".