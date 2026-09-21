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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

У гробницы Тутанхамона нашли признаки тайных помещений - там может быть усыпальница Нефертити

Археологи во главе с Мамдухом эль‑Дамати, бывшим министром древностей Египта, нашли новые свидетельства того, что за стенами гробницы Тутанхамона есть скрытые помещения. Ученые допускают, что в одном из них может покоиться царица Нефертити. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Nature.

В отчете команды сказано: собранные данные уверенно указывают на как минимум одно дополнительное помещение‑хранилище. То есть за известной частью усыпальницы может прятаться еще один комплекс, куда пока нельзя попасть.

Для поисков исследователи впервые в истории изучения этой гробницы (ей около 3400 лет) использовали гравиметрическую съемку - она показывает различия в плотности грунта и помогает находить пустоты без раскопок. Параллельно внутри самой гробницы работал георадар. Сочетание двух методов помогло ученым составить картину возможных скрытых пространств.

Результаты археологи представили Высшему совету по древностям Египта в начале месяца. Если совет разрешит, команда запустит в подозрительные зоны небольшие аппараты с камерами и внимательно все осмотрит.

Ученые подчеркивают: даже если в скрытых помещениях не окажется гробницы Нефертити, находка все равно станет важным событием. Изучение этих пространств поможет лучше разобраться в связях амарнской семьи и ближайшего круга фараона Эхнатона - одного из самых таинственных правителей Древнего Египта.

Ранее в южном пригороде Херсонеса археологи вскрыли гробницу 18‑летней Аннион - на стенке есть ее скульптурный портрет, а внутри нашли больше десяти предметов: косметику (в том числе розовую пудру в пиксиде возрастом около 1900 лет), стеклянные палочки для косметических процедур, украшения (заколки в виде богини Венеры Анадиомены и пиксиду с рельефом, где Эрот хватает за хвост петуха), а также посуду.

Теги: гробница, Тутанхамон, Нефертити


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