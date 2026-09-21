В Европе ожидается дефицит авиакеросина - не хватает 510 тысяч баррелей в день

В четвертом квартале Европе будет не хватать 510 тысяч баррелей авиационного топлива каждый день, согласно прогнозу компании Energy Aspects. На это указывают и низкие запасы в крупнейшем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен: в первой половине сентября там оставалось всего 543 тысячи тонн керосина - это минимум за последние семь лет, сообщает "Ъ" со ссылкой на агентство Reuters.

В других регионах ситуация спокойнее. В США в четвертом квартале топлива хватит с небольшим излишком - примерно 18 тысяч баррелей в день. В Азиатско‑Тихоокеанском регионе профицит окажется заметно выше - около 419 тысяч баррелей ежедневно. Аналитики отмечают, что такая картина повторяет тенденции третьего квартала.

Причиной сложностей в Европе стал конфликт в Иране: он нарушил поставки топлива с Ближнего Востока. Из‑за этого Европа стала активнее закупать авиакеросин в других странах - в Нигерии, Канаде, США и Южной Корее. Особенно заметно выросли поставки из Южной Кореи: по данным сервиса Kpler, в сентябре страна отправляет в Европу в среднем 129 тысяч баррелей топлива в день - это рекорд с 2022 года.

С января по август 2026 года госзаказчики России потратили на бензин и дизель 289 миллиардов рублей - это на 30 % больше, чем год назад, а число тендеров выросло на 27 % и достигло 43,4 тысячи.