Старшеклассникам увеличат нагрузку на 2 урока в неделю

С 1 сентября 2027 года российские старшеклассники столкнутся с новыми образовательными стандартами и увеличением нагрузки. Это следует из приказа Минпросвещения.

Минимальный объем учебной нагрузки за два года вырастет до 2 312 часов, что большее нынешнего показателя на 142 часа, или на 2 часа в неделю.

Ведомство также закрепило перечень из 16 обязательных предметов в старших классах. В их число вошли русский язык и литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины и физкультура. Кроме того, можно изучать родной язык, родную литературу и второй иностранный по заявлению школьников или их родителей и при наличии необходимых условий в школе. То есть фактически обязательными для старшеклассников остаются 13 предметов.

При этом старшеклассникам отменят обязательный выбор двух предметов, изучаемых углубленно. Все предметы можно будет изучать только на базовом уровне. Также пересмотрят программы по математике, физике, химии и биологии - в них добавят больше практических заданий. Профильное обучение сохранится: это естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный профили. Однако чаще всего в конкретной школе есть только один профиль, так что при выборе другого профиля нужно переходить в другую школу.