В Томской области медведь растерзал двоих людей

В Томской области погибли двое людей. Их растерзал медведь.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес вблизи деревни Север. Он ушёл искать потерявшуюся с фермы корову.

На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. Сегодня, 20 сентября, тела обоих погибших местные жители нашли в лесу. Находившийся неподалеку агрессивный медведь обезврежен, сообщает региональное управление СКР.

В последние недели в различных регионах медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей. Так, на Алтае медведь напал на палатку с туристами и утащил в лес 29‑летнюю девушку, она погибла. Схожая ситуация произошла в Красноярском крае. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.