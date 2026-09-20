В Подмосковье 20 пострадавшим от атаки БПЛА потребовалась помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что в результате атаки беспилотников медицинская помощь потребовалась 20 людям, в том числе трём детям. 15 пострадавших госпитализированы, ещё шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации.

В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся в Подольской детской больнице.

В Раменском пострадали также шестеро взрослых. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии – с множественными травмами его доставили в Бронницкую больницу, сейчас он – в операционной. Ещё трое госпитализированы с различными травмами. Двоим пострадавшим в деревне Плетениха помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второму оказали помощь без госпитализации. В Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина. Оба получили осколочные ранения ног и находятся в Видновской больнице.

В Домодедово пострадали пятеро, среди них – 11-летний ребенок. Взрослые получили осколочные ранения и другие травмы, они госпитализированы. У ребёнка – поверхностная рана ноги, после оказания помощи госпитализация ему не потребовалась. В Котельниках медицинская помощь потребовалась двум мужчинам. Врачи оказали им необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека – 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Власти начали восстанавливать повреждённые дома.