Гендиректора бьюти-бренда MIXIT задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали Олега Пая - гендиректора косметического бренда MIXIT. Об этом стало известно из данных на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Пая подозревают в мошенничестве в составе организованной группы с ущербом в особо крупном размере - по части 4 статьи 159 УК РФ. Cуд решит, отправлять ли его под домашний арест.

Telegram-канал Shot напоминает, что еще в сентябре 2024 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT и по адресам проживания топ-менеджеров компании - в том числе Олега Пая и соосновательницы бренда Елены Назаровой. Тогда подробности дела не раскрывали.