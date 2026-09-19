Пентагон рассекретил 71 файл об НЛО: большинство случаев остаются неразгаданными

Минобороны США выложило в открытый доступ шестую подборку ранее засекреченных материалов про аномальные воздушные феномены (UAP). Документы разместили на сайте Пентагона, пишут "Известия".

Всего в подборке - 71 файл: 55 текстовых документов, 15 видеозаписей и одна аудиозапись. Среди них есть отчеты о наблюдениях неопознанных летающих объектов, которые зафиксировали еще в 1952 году.

В пакет также попали материалы программы Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP) - она была посвящена изучению передовых аэрокосмических технологий.

При этом большинство описанных в документах случаев встреч с загадочными объектами до сих пор не имеют объяснения.

Кроме того, Пентагон показал видео с неопознанным объектом над Ближним Востоком, который двигался быстрее 800 км/ч. Запись длиной пять минут сделали в 2024 году с помощью инфракрасного датчика. На кадрах видна белая точка - она быстро перемещается в поле зрения камеры.