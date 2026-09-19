За сутки сбиты 936 дронов

Российские расчеты ПВО за минувшие сутки сбили 936 беспилотников самолетного типа, которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме дронов, военные перехватили семь управляемых авиабомб и один реактивный снаряд - его выпустили из американской системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны также рассказали, что российские подразделения взяли под контроль пять сел. Это Комиссарово и Лошаково в Харьковской области, Марьевка и Гулево в Донецкой народной республике, а также Зеленая Диброва в Запорожской области. Населенные пункты заняли бойцы группировок "Север", "Восток" и "Центр".

Ранее в Сочи временно закрыли доступ к пляжам и набережным из‑за угрозы удара безэкипажных катеров - так решил городской оперативный штаб. Мэр Андрей Прошунин пояснил, что побережье сейчас небезопасно.