50 бюллетеней с готовой отметкой: Памфилова отреагировала на скандал в Коми

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге прокомментировала инцидент на избирательном участке № 62 в Республике Коми. Там нашли около 50 бюллетеней, где уже стояла отметка за одну из политических партий.

"Что касается происшествий, 18 сентября в социальных сетях появилась информация о нарушениях при проведении голосования на избирательном участке номер 62, где выявлено около 50 бюллетеней с уже проставленной отметкой за одну из политических партий. Это у нас произошло в Республике Коми, к сожалению", - рассказала Памфилова.

Председатель ЦИК ждет, что правоохранители детально разберутся в ситуации. Она напрямую обратилась к главе избиркома Коми Дмитрию Митюшину и выразила недоумение: как член комиссии из другой партии мог не заметить происходящее.

"Вообще, в чем тут подвох? Я надеюсь, что вы разберетесь. В любом случае, я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная" - сказала Памфилова Митюшину.

При этом Памфилова отметила, что Коми обычно проводит выборы на высоком уровне и подобные случаи для региона - редкость.

"Я даже не помню, чтобы такие безобразия вообще в республике Коми проходили. И слава богу, что у нас система прозрачная, и даже все, что происходит неправомерно, слава богу, таких случаев мало, оно моментально становится достоянием общественности", - подытожила глава ЦИК.

Сообщалось, что в Луганской Народной Республике 14 избирательных участков перевели на резервные генераторы из‑за попыток дестабилизировать ситуацию.