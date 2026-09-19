Пляжи Сочи закрыты: власти усиливают меры безопасности из‑за угрозы БЭК

Городской оперативный штаб Сочи временно ограничил доступ к пляжам и набережным. Мэр Андрей Прошунин объяснил причины: существует угроза нового удара со стороны безэкипажных катеров (БЭК), и оставлять побережье открытым сейчас небезопасно.

Информировать людей об опасности будут прямо на месте. Как уточнил глава города в своем Telegram-канале, спасатели и сотрудники охраны транслируют предупреждения через громкоговорители, а на берегу работает непрерывное речевое оповещение. Андрей Прошунин обратился к горожанам и туристам с просьбой не пренебрегать личной безопасностью и в любой нештатной ситуации звонить по номеру 112.

Поводом для ужесточения мер стала атака, которая произошла вечером 9 сентября. Тогда беспилотные катера атаковали сочинскую набережную. По данным местного оперштаба, удар вызвал пожар на участке Приморской набережной - огонь повредил инфраструктуру прогулочной зоны. В результате происшествия пострадали 28 человек, среди них - двое детей. Власти города рассчитывают, что новые ограничения помогут избежать повторения трагедии.