Игорь Бабушкин провел совещание по вопросам реализации молодежной политики и развития «Движения первых» в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне провел совместное заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной молодежной политики на территории региона и совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи, его региональным, местными и первичными отделениями.

Первым вопросом стало участие Астраханской области в федеральной программе «Проводники смыслов. Новый маршрут». Весной этого года прошел первый этап, где были подготовлены команды, которые уже работают с молодежью в образовательных организациях. С докладом о промежуточных результатах и планах дальнейшей работы выступил Александр Голобоков. Он отметил, что первый этап программы «Проводники смыслов. Новый маршрут», прошедший в весенний период, продемонстрировал востребованность и эффективность заложенных подходов. Была проведена подготовка команд «Проводников смыслов» из числа педагогов, советников по воспитанию, специалистов по работе с молодежью и лидеров общественного мнения. Всего в первом полугодии 2026 года прошла 131 встреча, охвачено более 10 тысяч человек. Второй этап программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» будет реализован до конца 2026 года, охват составит более 20 тысяч обучающихся на территории региона.

«Нужно активнее вовлекать школьников и студентов в жизнь региона и больше рассказывать им о возможностях молодежной политики», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Агентству по делам молодежи поручено до конца сентября сформировать региональные и муниципальные команды и подготовить график работы в образовательных организациях. Министерству образования и науки области, а также главам районов — оказать максимальное содействие в организации мероприятий.

Кроме того, участники совещания отметили, что благодаря очередной федеральной субсидии за победу во Всероссийском конкурсе лучших добровольческих практик «Регион добрых дел» 10 Центров будут оснащены офисной техникой, мебелью, а также необходимой экипировкой для волонтеров.

Второй вопрос касался профориентации и трудоустройства молодежи. Губернатор напомнил, что Президент России поручил усилить взаимодействие образовательных организаций, центров занятости населения и работодателей. За последние три года уровень молодёжной безработицы в регионе снизился в 4,5 раза — с 50% до 11% процентов. В этом году во время летних каникул было трудоустроено более двух тысяч астраханцев в возрасте от 14 до 18 лет.

«Это хорошая возможность не только выбрать будущую профессию, но и попробовать себя в ней еще обучаясь в школе», — отметил глава региона.

Губернатор поручил продолжать работу и создавать еще больше условий, чтобы молодежь могла, не уезжая из дома, найти дело по душе и реализовать свой потенциал на благо родного региона. Отдельное внимание поручено уделить вовлечению молодежи в предпринимательство.

Далее обсудили развитие общероссийского «Движения первых» в Астраханской области. Молодые астраханцы участвуют в общественных, волонтерских и патриотических проектах, помогают в реализации важных гражданских инициатив. Об итогах работы регионального отделения во время летних каникул и планах на новый учебный год рассказала Виктория Шувалова.

На заседании присутствовал Тимофей Лысов — заместитель председателя Совета Первых регионального отделения, который летом этого года стал одним из участников международной экспедиции «Ледокол знаний».

«Тимофей, спасибо за твое активное участие в развитии «Движения первых». Желаю тебе еще больше интересных проектов и всегда оставаться примером для сверстников», — поблагодарил активиста губернатор Игорь Бабушкин.

«За четыре года «Движение Первых» стало реальной платформой для самореализации молодых астраханцев — сегодня в регионе более 125 тысяч участников. Устойчивый рост вовлечённости обеспечивают системная работа первичных отделений, межведомственное взаимодействие и живой отклик самой молодёжи на проекты Движения. Наша задача — чтобы каждый молодой астраханец знал: его инициативы поддерживаются, а путь начинается здесь, в родном крае», — сказал руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области, участник экспертного клуба России Александр Голобоков.