Жительница Арамиля отсудила у аквапарка в Туапсе почти полмиллиона рублей

Жительница Арамиля отсудила у аквапарка "Джубга" 450 тыс. рублей за тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июне 2025 года, когда женщина отправилась на отдых на Черноморское побережье. В аквапарке (Туапсинский район) женщина решила испытать аттракцион "Бассейн для серфинга", но в момент, когда она еще держалась за руку инструктора, доска резко ушла вниз. Падение привело к множественным переломам голени и закрытому перелому обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением.

Первую помощь женщине оказали еще в Туапсе, там же провели и две операции. После этого свердловчанку ждало долгое и изнурительное лечение, однако полностью восстановить здоровье так и не удалось.

Женщина обратилась в Сысертский районный суд с иском о взыскании утраченного заработка, расходов на лечение, стоимости некачественной услуги, компенсации морального вреда и штрафа. Сумму морального вреда она оценила в 600 тыс. рублей. Ответчик в заседание не явился, но направил возражения, где было сказано, что именно истица проявила грубую неосторожность. При этом доказательств своей позиции ответчик так и не предоставил.

Суд установил, что ответственность за качество услуги несет владелец аквапарка. Требования были удовлетворены частично: в пользу истицы взысканы 450 тыс. рублей, из который 300 тыс. – компенсация морального вреда, а 150 тыс. рублей – штраф.