Питерские концерты Канье Уэста пропали из расписания артиста

Два концерта, которые должен был дать в Санкт-Петербурге рэпер Канье Уэст, пропали из его расписания.

Выступления должны были состояться 10 и 11 октября. Теперь в расписании Уэста стоят концерты в Джакарте (24 октября), Хьюстоне (31 октября), Далласе (7 ноября) и Фениксе (21 ноября). Это следует из данных на сайте тура Bully.

Выступления запланированы на 10-11 октября на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге. Однако 24 августа появилась информация о том, что могло быть принято решение об отмене концертов. "Газпром-Арена" внезапно объявила, что никакого договора у них нет и выступления на площадке состояться не могут. При этом уже продано более 100 тыс. билетов и по договору оферты они невозвратные.