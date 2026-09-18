18 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: ЕМУП &quot;Гортранс&quot;

Алексей Орлов: Екатеринбург закупает еще 50 автобусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил об завершении торгов на закупку 50 автобусов большого класса.

"При поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера продолжаем реализацию транспортной реформы. До конца года парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится очередной партией из 50 автобусов большого класса. Победителем торгов стала "Государственная транспортная лизинговая компания". Автобусы на газомоторном топливе будут иметь низкий пол, систему климат-контроля, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные панели и прочее", – написал градоначальник в своих социальных сетях, телеграм-канале, каналах в МАХ и "Дзен".

О новом контракте стало известно после заседания Коллегии Администрации города, которое провел Алексей Орлов. Там исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Вахлов отчитался о развитии комплекса общественных перевозок и ходе транспортной реформы.

Одним из главных достижений городских властей в этой сфере докладчик назвал введение в наземном общественном транспорте бесплатного проезда для детей, который уже год действует на территории города.

Алексей Орлов на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, за 2022–2026 годы реализованы следующие задачи:

  • выполнен переход на брутто-контракты. Благодаря индексации заработных плат, проведенной за счет введения брутто-контрактов, количество трудоустроенных водителей в ЕМУП "Гортранс" с 1 января 2025 года выросло более чем на 200 человек. Благодаря новой мотивации и улучшению кадровой ситуации значительно вырос объем выполненной работы всех транспортных предприятий (по некоторым маршрутам с 5 % до 90 %);
  • с 1 апреля 2025 года создан Центр управления перевозками;
  • выполняются мероприятия по оптимизации маршрутной сети и созданию взаимосвязанного расписания движения;
  • снизилось количество жалоб на загруженность общественного транспорта;
  • приобретено 67 трехсекционных трамвайных вагонов, 155 троллейбусов большой вместимости (большого класса) с увеличенным автономным ходом, 30 автобусов особо большого класса, 65 автобусов большого класса, модернизировано 8 вагонов метро;
  • установлено 318 остановочных навесов, до конца года будет смонтирован еще 61 навес, также выполнена установка 13 электронных информационных табло.

Рассказывая о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в целом, Николай Вахлов сообщил, что за указанный период:

  • построено 12 новых светофорных объектов, в текущем году ведутся работы по строительству еще восьми светофорных объектов, и установлено 26 светофорных объектов типа Т7 (мигающих), более 200 светофорных секций на 50 светофорных объектах, более 2 300 информационных секций на 195 перекрестках, 59 новых искусственных неровностей;
  • в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" реконструировано 78 светофорных объектов;
  • в ходе мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем установлены технические средства сбора данных о параметрах дорожного движения на 246 участках магистральных улиц общегородского значения;
  • ежегодно устанавливаются 1 600 новых дорожных знаков, наносится более 300 тысяч квадратных метров дорожной разметки, эксплуатируются 749 светофорных объектов, 158 светофорных объектов типа Т7, 63 000 дорожных знаков, 342 "лежачих полицейских";
  • количество мест платного парковочного пространства увеличилось с 2 604 до 5 630 по 52 адресам.

Подводя итоги, Алексей Орлов отметил, что ситуация на старте была непростой: парк трамваев, троллейбусов и автобусов морально и физически устарел, многие машины давно выработали свой ресурс. Поэтому было принято решение взять курс на комплексное обновление. И это не только замена старой техники на новую, но и создание системы, где транспорт удобен для всех, ходит строго по расписанию и работает как единый, отлаженный механизм.

"Транспорт – это не просто цифры в документах, это ежедневный комфорт каждого жителя и гостя Екатеринбурга, это безопасность и, в конечном счете, лицо нашего города", – подчеркнул глава Екатеринбурга.

Теги: автобус, Алексей Орлов


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