В Луну врезался крупный астероид

Специалисты NASA сообщили об обнаружении на поверхности Луны нового крупного кратера, возникшего в 2024 году.

Находку сделал астроном Роберт Вагнер. Изучая спутниковые снимки, ученый заметил аномалию, которая оказалась воронкой диаметром 222 метра.

По расчетам экспертов, удар был нанесен космическим телом размером 10-20 метров. Событие произошло в апреле или мае 2024 года. Кратер получил имя Томаса Макгетчина, бывшего руководителя Лунного и планетарного института. Объект втрое больше предыдущего рекорда, зафиксированного 10 лет назад. Анализ показал необычно широкий разлет грунта (более 100 км) и наличие "холодной зоны" вокруг эпицентра, где реголит стал значительно рыхлее. По оценкам NASA, подобные столкновения случаются на Луне примерно раз в сто лет, поэтому событие можно назвать уникальным.

В прошлом году сообщалось, что астероид 2024 YR4 размером около 60 метров может столкнуться с Луной в 2032 году. Если это произойдет, то станет крупнейшим столкновением с Луной за последние 5 тысяч лет. Вероятность удара около 4,3%. В этом случае на Земле могут временно выйти из строя системы связи.