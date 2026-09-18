18 Сентября 2026
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открыли мурал в память о визите Фиделя Кастро на Средний Урал

В Екатеринбурге появился мурал, посвященный двухнедельному визиту Фиделя Кастро в Свердловск в 1963 году. Торжественная церемония открытия прошла у здания Университетского колледжа Уральского государственного педагогического университета, на фасаде которого и изображен лидер кубинской революции.

Мурал в Екатеринбурге, посвящённый визиту Фиделя Кастро на Средний Урал(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщает департамент информполитики региона, это только первый из трех муралов. Каждый из них украсит фасады города в рамках художественной программы проекта "Россия и Куба: кубатура культурных кодов".

Мурал в Екатеринбурге, посвящённый визиту Фиделя Кастро на Средний Урал(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"В ближайшее время ожидается завершение работ по созданию еще двух муралов, которые не только украсят городское пространство, но и станут напоминанием о важных страницах истории российско-кубинской дружбы. В рамках встречи с господином послом обсудили развитие партнерства региона с Кубой. Он отметил, что хотел бы вернуться в Екатеринбург с полноценным рабочим визитом для ознакомления с промышленной инфраструктурой, фармацевтической отраслью, образовательным и научным потенциалом", – отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Над изображением площадью 435 кв.м работали молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. Вдохновением послужил визит Кастро на "Уралмашзавод", где его трехчасовая речь была встречена с огромным восторгом.

Мурал в Екатеринбурге, посвящённый визиту Фиделя Кастро на Средний Урал(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что проект реализуется Российским обществом дружбы с Кубой при поддержке правительства Свердловской области, Уральского государственного педагогического университета, АНО "Дом Латинской Америки" и Президентского фонда культурных инициатив. На Международном фестивале молодежи студенты из России, Казахстана, Камеруна и Венесуэлы встретились с послом Кубы в России Энрике Орта Гонсалесом. Участники в неформальной обстановке обсуждали интересные факты, связывающие Фиделя Кастро и Юрия Гагарина.

Теги: Екатеринбург, Фидель Кастро, мурал, открытие


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