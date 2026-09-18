В Боливии открыли новый вид диких кошек

В Боливии нашли новую дикую кошку - ученые назвали ее тигровой кошкой тилкайо (Leopardus tilcayo). Это первый новый вид диких кошачьих за последние 100 лет, сообщил "National Geographic".

Ученые заметили тилкайо еще в 2016 году, но несколько лет проверяли данные, чтобы подтвердить открытие. Решающим аргументом стали лабораторные анализы - они четко показали, что это отдельный вид, а не родственник других кошек.

Тилкайо меньше обычной домашней кошки. У нее пятна, как у леопарда, и необычная деталь - округлые уши: у других мелких кошек в этом регионе таких нет.

Теперь экологам нужно позаботиться о тилкайо: вид редкий, живет только в Южной Америке, а территория его обитания невелика.