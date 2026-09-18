США готовятся к крупнейшему с 1990-х выводу войск из Европы

Пентагон готовится к самому масштабному в этом веке сокращению американского военного контингента в Европе. Как пишет NBC News, в ведомстве рассматривают варианты вывода от 25 до 40 тысяч военнослужащих.

Это затронет не только личный состав, но и боевую технику: корабли, самолеты и системы вооружения. Предполагается вывод из Испании, Италии и Германии.

Процесс подготовки рекомендаций находится на финишной прямой. Ожидается, что генерал Алексус Гринкевич представит свои выводы министру войны Питу Хегсету уже на днях, а к ноябрю документ будет готов для подписи президента Дональда Трампа.

Сейчас в Европе базируется около 80 тысяч американских военных, и планируемое сокращение станет рекордом с 1990-х годов. Хегсет подчеркивает, что цель реформы — заставить Европу взять на себя лидерство в вопросах собственной безопасности, ибо это не должно быть приоритетом для США. Трамп говорит об этом с начала своего второго президентского срока.

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о том, что в Европе ломают голову над тем, как быть. США не выходят из НАТО, но прежнего единства уже нет. И в ЕС не уверены, что США встанут на сторону Европы в случае военного столкновения с Россией. А запуск механизмов коллективной обороны НАТО требует единогласия всех членов альянса. Поэтому, если США "умоют руки", НАТО фактически окажется бессильным и странам придется рассчитывать только на свои силы.