МИД: Лавров представит доклад о фальсификации событий в Буче на Генассамблее ООН

На Генассамблее ООН будет представлен доклад о фальсификации событий в Буче. Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Доклад представит министр иностранных дел страны Сергей Лавров, который и возглавит российскую делегацию.

По словам Захаровой, теперь у России есть все цифры и факты, которые дают стране возможность абсолютно убежденно утверждать, что распространяемая информация о событиях в Буче является сплошной и наглой фальсификацией. Доклад же будут распространять, пользуясь для этого любой возможностью, и Генассамблея ООН как раз одна из них.

"Я могу сказать, что Генеральная Ассамблея ООН, политическая неделя которой сейчас как раз начинается, куда отправляется российская делегация во главе Сергеем Лавровым, станет той площадкой, где этот доклад будет активнейшим образом распространяться", - добавила представитель МИД.

Ранее на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Мария Захарова рассказала о причинах появления фейка о событиях в Буче. По ее словам, этот информационный вброс стал инструментом в борьбе за ресурсы, которыми обладает Россия.