3,5 млрд рублей на дороги к морю: Крым получит новое финансирование

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог к побережью Крыма. Об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам Мишустина, деньги пойдут на обновление участка дороги от Перевального до Алушты - он связывает трассу "Таврида" (от Крымского моста до Севастополя и Симферополя) с черноморским побережьем. Власти продолжают обустраивать съезды к берегам Черного и Азовского морей.

Премьер уверен, что дополнительное финансирование поможет строителям не снижать темп работ.

Мишустин отметил, что дороги - основа транспортной системы и логистики страны. Федеральные трассы вместе с региональными и местными дорогами образуют единую сеть: по ним люди ездят в школы, детские сады, больницы, а еще по ним доставляют продукты.

Глава правительства добавил, что похожие дорожные работы идут во всех регионах России в рамках национального проекта.