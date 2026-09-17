В Москве по делу о махинациях с бензином для силовиков арестован высокопоставленный полицейский

В Москве арестован новый руководитель ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обслуживания" (ЦХиСО) ГУ МВД Подмосковья Геннадий Пешков.

Он проходит по делу о хищении бензина для служебных машин. Ранее по этому делу были арестованы экс-глава ЦХиСО и ещё двое тыловиков МВД. Среди других фигурантов дела – замначальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков.

По версии следствия, Мальков поставлял "Евротрансу" бензин, предназначенный для полицейских автомобилей. За счёт служебного топлива компания восполняла дефицит бензина на своих АЗС "Трасса". При этом у самих полицейских не хватало топлива для заправки машин. Ущерб по делу оценивают в 600 млн руб., пишет "Ъ".

Под стражу отправили также четырех топ-менеджеров "Евротранса".