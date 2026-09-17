Ушел из жизни депутат Госдумы и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков. Об этом в своих соцсетях рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

"Не стало Сергея Чепикова..." - коротко написал Аверьянов.

Сергею Чепикову было 59 лет. Как передает канал "Baza" со ссылкой на супругу депутата, тот долго боролся с онкологией. Несмотря на это он продолжал работу в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Сергей Чепиков завоевал "золото" на Олимпийских играх 1988 года в Калгари в эстафете 4x7,5 км. Свой титул чемпиона он подтвердил и в 1994 году на Олимпийских играх в Лиллехаммере в спринте. "Серебро" на Олимпиаде он получал трижды и один раз взял "бронзу". В 1989-м и 2006 годах Чепиков становился победителем на чемпионатах мира, в 1990 и 1991 году забрал Кубок мира.

В 2016 году Сергей Чепиков стал депутатом Госдумы от Свердловской области и проработал в нижней палате парламента два созыва (фракция "Единая Россия").