На Среднем Урале поймали пьяного подростка, подвозившего мать с посиделок

В селе Средний Бугалыш Красноуфимского района сотрудники Госавтоинспекции остановили 16-летнего водителя, отвозившего мать домой. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Инцидент произошел 12 сентября около 03.00. Патрульные остановили ВАЗ-21093, за рулем которого сидел подросток с признаками опьянения. На переднем пассажирском сидении оказалась его мать, которая сама попросила сына забрать ее на машине после посиделок.

Освидетельствование подтвердило наличие паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе в концентрации 0,430 мг/л. В отношении него составлены административные материалы, включая управление транспортом в состоянии опьянения лицом без права управления, невыполнение законного требования об остановке, нарушение правил применения ремней безопасности и несоблюдение требований об обязательном страховании.

Мать же привлекли к ответственности за передачу управления лицу, заведомо не имеющему такого права, и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына.