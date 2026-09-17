В Тюмени курьер мошенников получил три года принудительных работ за обман пенсионеров

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Суд установил, что в ноябре 2020 года подсудимый входил в состав преступной группы, которая занималась хищением денег у пенсионеров. Соучастники звонили пожилым людям и обманом убеждали их передать средства для "декларирования" и размещения на "безопасном счёте". Подсудимый выполнял роль курьера: он получил деньги от трёх обманутых пенсионеров, а затем через криптообменник перевёл их на электронный кошелёк, доступ к которому имели члены группы.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора о взыскании причинённого ущерба потерпевшим на общую сумму 1,5 млн рублей. Принадлежащий подсудимому телефон конфискован в доход государства.