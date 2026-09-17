Жители смогут купить молочную продукцию по ярмарочным ценам на фестивале «Тюменская осень»

Фестиваль «Тюменская осень» объединит городские события, семейные активности, гастрономические площадки и ярмарки местной продукции. Одним из участников станет АО «Золотые луга». В пресс-службе компании сообщили, что будет представлена свежая молочная продукция от производителя, включая ассортимент торговых марок «Золотые луга» и «Живи ЗдорОво», а также молоко «Ситниковское».

Приобрести продукты по ярмарочным ценам можно будет 19 и 20 сентября с 9:00 до 18:00 на площадке в школе №92, корпус 2, по адресу: ул. Николая Зелинского, 22.

«Тюменская осень» пройдёт 18, 19 и 20 сентября. В этом году фестиваль объединит 190 площадок: учреждения общего, среднего и высшего образования, здравоохранения, спорта и молодёжной политики, территории автотранспортных предприятий, общежития учебных заведений и другие городские пространства. По информации организаторов, различные праздничные события смогут принять более 600 000 гостей.

Программа фестиваля рассчитана на жителей разных возрастов и интересов. На 95 площадках запланированы концертные программы, на 76 локациях состоится фестиваль «Поющий город», на 10 – гастрономический фестиваль «Оладушки». Также гостей ждут мастер-классы, спортивные активности, викторина «Знай свой край!», творческие и семейные события.

Гастрономическая часть фестиваля познакомит тюменцев с местными производителями и привычными продуктами региона. На площадке в школе №92 Компания «Золотые луга» представит молоко, кефир, ряженку, в том числе ряженку с гранолой, сметану, сливочное масло, творог, натуральный сыр, йогурты и другие кисломолочные напитки.