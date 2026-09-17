Армия России разгромила на Украине крупнейший дата-центр, обеспечивающий работу военных серверов

Армия России ударила по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портовой и транспортной инфраструктуры, и судам, задействованным в интересах ВСУ.

В Киеве и Киевской области разрушен, в частности, дата-центр "Де Ново Дата-Центр" – крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработке, передаче и хранении данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ;

В Запорожской области уничтожены металлургический комбинат "Запорожсталь" (ПАО "Запорожсталь") и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье (казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра"). В Одесской области разрушены, среди прочего, два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта "Измаил", сообщает Минобороны России.