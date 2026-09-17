Трое подростков из Нового Уренгоя стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении
Трое жителей Нового Уренгоя стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего и двоих несовершеннолетних жителей Нового Уренгоя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).
По версии следствия, 12 сентября 2026 года в вечернее время в Новом Уренгое фигуранты уголовного дела, незаконно проникли в квартиру незнакомого 23-летнего местного жителя, где применив к нему насилие, похитили денежные средства в сумме 750 тыс. рублей, $2 100 и иное имущество, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.
18-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
В отношении двоих несовершеннолетних избрана меры пресечения, не связанная с лишением свободы.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Устанавливаются мотивы, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.