Трое подростков из Нового Уренгоя стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении

Трое жителей Нового Уренгоя стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего и двоих несовершеннолетних жителей Нового Уренгоя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

По версии следствия, 12 сентября 2026 года в вечернее время в Новом Уренгое фигуранты уголовного дела, незаконно проникли в квартиру незнакомого 23-летнего местного жителя, где применив к нему насилие, похитили денежные средства в сумме 750 тыс. рублей, $2 100 и иное имущество, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.



18-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.



В отношении двоих несовершеннолетних избрана меры пресечения, не связанная с лишением свободы.



По уголовному делу проводятся следственные действия. Устанавливаются мотивы, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.