Жителя Верхней Пышмы будут судить за избиение отца незрячих девочек

Житель Верхней Пышмы предстанет перед судом по обвинению в избиении соседа, воспитывающего двух дочек с ограничениями по зрению. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нападение было совершено обвиняемым и его знакомым, расследование в отношении которого все еще продолжается.

Инцидент произошел 27 сентября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый 1988 г.р. вместе со знакомым вступил в конфликт с соседом по лестничной площадке в подъезде дома по ул. Огнеупорщиков. При этом ранее обвиняемый неоднократно являлся зачинщиком конфликтов, а потерпевший беспокоился за семью и безопасность несовершеннолетних дочек.

Конфликт перерос в нападение. Сначала соучастники поочередно, а потом вместе наносили удары кулаками в область головы пострадавшего. Когда тот упал, обвиняемые стали избивать его ногами.

При обследовании у мужчины диагностировали перелом носовых костей, носовой перегородки и нижней стенки левой орбиты без смещения, а также кровоподтеки на лице, шее, в области груди, правого и левого предплечий, на поверхности плеча и ссадины на теле. Указанные повреждения квалифицированы экспертами как причинившие средней тяжести вред здоровью человека.

Нападавшему предъявили обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц". Тот вину в преступлении признал частично, отрицая причастность знакомого к нападению, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело будет направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.