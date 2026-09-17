19 Сентября 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Югра, Тюменская область и Ямал заключили соглашение о расширении межрегионального Нефтегазового кластера

Югра, Тюменская область и Ямал заключили соглашение о расширении межрегионального Нефтегазового кластера на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение было подписано в присутствии главы Минпромторга РФ Антона Алихановаа. Свои подписи под документом поставили губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Югры Руслан Кухарук и глава ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Как отмечается, Россия вступает в период, когда легкие запасы месторождений уже освоены, а дальнейшая добыча становится вопросом технологий. Разработка трудноизвлекаемых запасов, низконапорный газ, продвижение добычи на север и выход на шельф — ключевые задачи для укрепления энергетической безопасности страны.

Расширение кластера позволяет решать эти задачи комплексно. У Тюмени есть научная школа, у Югры — уникальный опыт работы с трудноизвлекаемыми запасами, у Ямала — арктический полигон для апробации принятых решений.

"Оно объединяет усилия регионов и компаний в выстраивании кооперационных цепочек от научных разработок до серийного производства. Это позволит оптимально распределить компетенции между территориями, обеспечит рост производительности и создание новых рабочих мест", - прокомментировал Руслан Кухарук соглашение.

Губернатор Моор отметил, что такое взаимодействие позволит усилить кооперацию, эффективнее использовать ресурсы и совместно развивать новые проекты.

"В очередной раз убеждаюсь, что в нашем случае 1 + 1 + 1 – всегда больше, чем три. Потому что вместе Тюменская область, Югра и Ямал дают не сумму, а мощный синергетический эффект, направленный на развитие наших регионов, а главное – на реальное улучшение качества жизни людей", - заявил он.

Теги: промышленно=энергетический форум TNF, соглашение, нефтегазовый кластер


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