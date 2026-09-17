ТМК поделилась опытом внедрения искусственного интеллекта в промышленности

Трубная металлургическая компания (ТМК) активно применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения на всех этапах своего производства и начала тестирование решений на основе генеративного ИИ. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТМК по информационным технологиям Дмитрий Якоб на конференции Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference, организованной "Лабораторией Касперского", сообщает пресс-служба ТМК.

Так, компания с 2020 года реализует корпоративную концепцию цифровизации, включающую внедрение ИИ и меры по кибербезопасности. За это время ТМК перешла от пилотных проектов к практическим решениям на основе машинного обучения и компьютерного зрения. В настоящее время также проводятся тестирования технологий генеративного ИИ.

По словам Якоба, цифровизация производства — одно из ключевых направлений развития ТМК. Накопленный опыт позволяет переходить от отдельных инициатив к системному внедрению искусственного интеллекта в производственные процессы.

В частности, ИИ применяется в сталеплавильном и трубопрокатном производстве. В сталеплавлении решения на основе машинного обучения используются для анализа технологических параметров, оптимизации состава шихты и управления процессами выплавки стали. Компьютерное зрение помогает в оценке качества и состава сырья. В трубопрокатном производстве технологии компьютерного зрения направлены на обнаружение поверхностных дефектов и контроль качества сварных швов.

Внедрение ИИ, по словам Якоба, не только повышает качество продукции и эффективность процессов, но и снижает риски. А общий экономический эффект от таких решений составляет несколько миллиардов рублей в год.