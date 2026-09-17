Трамп поставил ультиматум ЕС, требуя не давать Канаде статус ассоциированного члена

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС торговыми ограничениями в случае, если Канада получит статус ассоциированного члена ЕС. Он назвал саму инициативу абсурдной, а Канаду охарактеризовал как крайне невыгодного торгового партнера.

Вашингтон готов ответить введением новых пошлин, если усмотрит в действиях ЕС "плохие намерения". А статус ассоциированного члена - это явно плохая идея, сказал Трамп.

О том, что Канада может стать ассоциированным членом ЕС, сообщали недавно американские СМИ. Премьер-министр Канады Марк Карни в последние месяцы активно ведет консультации с главами ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию. Катализатором стали торговые разногласия с США, которые привели к напряженности в отношениях. Стороны прорабатывают формат партнерства, не имеющий аналогов. Оно не будет копировать модели взаимодействия с Норвегией, Швейцарией или Британией, которые не входят в ЕС, а станет принципиально новым механизмом.

Накануне открытое предложение Канаде сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Юридически такой статус в ЕС не прописан, поэтому для его принятия потребуется одобрение всех стран-членов.

При этом идея Канады сплотиться против США и Китая понимания в ЕС не встретила.