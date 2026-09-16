Вторую очередь Межуниверситетского кампуса мирового уровня открыли в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Антон Новиков и главный федеральный инспектор региона Денис Чернятьев стали участниками торжественного открытия второй очереди уникального образовательного объекта – кампуса «Южный Урал».

Это стратегический проект для региона, который позволит сформировать единую научно-образовательную экосистему, объединяющую университеты, научные коллективы и промышленные предприятия Челябинской области. Строительство студенческого городка, рассчитанного примерно на 3,5 тысячи студентов и преподавателей, ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина.

Напомним, завершение первого этапа в 2024 году позволило заселить 2 студенческие гостиницы на 336 мест. И в течение двух лет в них сохраняется стопроцентная загрузка.

В 2026 году введены в строй сразу шесть новых гостиниц общей вместимостью более 3 тысяч человек. В трех корпусах уже обживают комнаты студенты, еще два готовятся принять участников Всероссийского слета студенческих отрядов, который пройдет в ноябре.

Шестой – отдельный корпус повышенной комфортности на территории кампуса включает 90 номеров стандарта трехзвездочной гостиницы, в которых будут размещены преподаватели, приглашенные специалисты и гости города.

«Сегодня мы открыли объекты второй очереди университетского кампуса «Южный Урал» – это действительно большое событие для региона, для развития его научно-образовательной составляющей. Кампус – это большой комплексный инфраструктурный проект. В следующем году завершим его полностью: откроем научно-образовательный лабораторный центр и универсальный конференц-зал. Это будет самое сердце кампуса. В регионе появится особая экосреда, пространство, где студенты смогут комфортно жить, заниматься наукой и учиться», – подчеркнул Алексей Текслер.

В новых гостиницах жилые блоки с собственными санузлами и общими кухнями, сформированы коворкинги, пространства для отдыха, прачечные и точки питания. Территория благоустроена и интегрирована в городскую среду, все корпуса адаптированы для маломобильных жителей.

Концессионером и инвестором проекта стал ВТБ Инфраструктурный Холдинг, который предоставляет акционерное финансирование и обеспечивает полный цикл создания кампуса – от проектирования и строительства до оснащения объектов, их ввода в эксплуатацию и последующего управления.

«Кампус «Южный Урал» – драйвер долгосрочного экономического роста Челябинской области. Инвестиции в образовательный кластер работают как мультипликатор: создавая современную среду, мы стимулируем деловую активность и побуждаем бизнес вкладываться в инновации и развитие страны. Флагманские предприятия получают прямой доступ к научным разработкам, а студенты – возможность создавать передовые технологии и строить карьеру на ведущих производствах, не уезжая из родного региона», – прокомментировал гендиректор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Антон Новиков.

Он также отметил, что челябинский кампус - это пилотная площадка федерального уровня. Опыт межвузовской кооперации, выработанный здесь, ляжет в основу стандартов для следующих кампусов России.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер оценил новый кампус как очень комфортные и продуманные места для проживания.

"Причем, это не общежитие, это действительно уровень гостиниц. Студентам здесь очень комфортно жить, готовиться к занятиям, общаться между собой. Очень важный момент таких мест проживания - здесь проживают студенты разных университетов... Это очень важно для образования будущих современных специалистов... Здесь будут проживать около 400 наших студентов ", - рассказал Александр Вагнер челябинским журналистам.

Ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов подчеркнул, что новый кампус будет востребован не только студентами университетов-резидентов кампуса.

"В том числе педагогический университет является резидентом кампуса... дали квоту 150 человек. У нас уже 2 года здесь живут ребята. Это кампус мирового уровня и структура проживания здесь другая... Сейчас достаточно много иностранных студентов прибывает, которые готовы платить за комфортные условия", - пояснил руководитель вуза.

Резидентами кампуса выступают 7 ведущих вузов региона. Совместно с индустриальными партнерами они сформировали портфель из 84 продуктов – от наукоемких технологий до образовательных сервисов.

После церемонии открытия второй очереди результаты этой кооперации учебные заведения представили губернатору Алексею Текслеру.

Так, ЮУрГУ специализируется на направлении беспилотного управления спецтехникой, цифровых двойников, создания арктической техники и промышленной робототехники. ЮУГМУ разрабатывает цифровые решения для реабилитации, применение 3D-печати в медицине и дентальных имплантов. ЧелГУ совместно с промышленными партнерами реализует проекты в материаловедении и физике материалов. МГТУ имени Г. И. Носова развивает проекты в сфере инновационной металлопродукции, электродвигателей для робототехники и цифровых двойников производства. МИДиС продемонстрировал полный цикл производства арт-объекта с применением искусственного интеллекта. ЮУрГАУ презентовал новейшие разработки для агропромышленного комплекса. ЮУрГГПУ представил разработанный комплекс экскурсий к 290-летию Челябинска, проект по переработке вторсырья и дегустацию блюд-победителей гастропремии.

В рамках открытия второго этапа кампуса в Челябинске также была организована выставка современного искусства «Культура — наша судьба». Это первый совместный арт-проект 25 кампусов страны, объединивший образование, науку и творчество. В ходе осмотра экспозиции губернатор позитивно оценил коллекцию полотен студентов-художников из разных уголков России.

Третий этап кампуса предусматривает строительство учебно-научного комплекса, где будут размещены 44 новейшие лаборатории. В студенческом городке также появится многофункциональный центр с конференц-залами, обновленная лыжероллерная трасса, обсуждается открытие 25-метрового бассейна. Завершить строительство кампуса планируется в 2027 году.

Как отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, в учебном корпусе будут представлены лаборатории, которые формируются совместно с индустриальными партнёрами по разным инновационным направлениям.

"Лаборатории по сути станут RnD-центрами, где совместно и представители промышленных партнёров компаний, и студенты, и преподаватели, и наши научные сотрудники будут вести различные научные разработки, укрепляя суверенитет нашего государства", - отметил ректор.

Межуниверситетский кампус строится на основе концессионного соглашения между Министерством образования и науки Челябинской области и ООО "Челябинская концессионная компания" (ЧКК). В число учредителей ЧКК входит "ВТБ Инфраструктурный холдинг". Концессионное соглашение на принципах государственно-частного партнерства было подписано в 2022 году.

«Хочу поблагодарить наших партнёров — ВЭБ.РФ, Банк ВТБ, коллег, за участие в реализации проекта, а также Министерство образования и науки России и Правительство Российской Федерации. Наша задача — чтобы ребята оставались здесь, в регионе, и формирование такого научно-образовательного центра будет этому способствовать. Мы будем развивать науку и технологии, подключая к этому молодёжь и решая задачи технологического лидерства, которые ставит перед нами Президент», — подчеркнул Алексей Текслер.