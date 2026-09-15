В Ханты-Мансийске открыли выставку "Энергия недр"

В столице Югры в музее геологии, нефти и газа открылась выставка "Энергия недр". Экспозицию, которая рассказывает о современной нефтедобыче, создала "Газпром нефть" при поддержке окружного правительства.

Мультимедийная выставка рассчитана в первую очередь на молодежь, рассказали Накануне.RU в компании. Главная цель – показать, какие профессиональные возможности открываются в нефтяной индустрии, и вдохновить нынешних студентов и старшеклассников связать с ней свое будущее.

"Мы поставили перед собой задачу показать, насколько технологична современная российская нефтегазовая отрасль, и создали цифровую экспозицию о передовых решениях в поиске и добыче нефти и газа, а также о людях, работающих в этой индустрии. Через эмоциональное вовлечение мы показываем, что нефтегазовая отрасль сегодня – это высокие технологии, интересная и перспективная работа", – пояснил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Он также подчеркнул, что для компании было важно организовать такую выставку именно в Югре, ведь в свое время именно здесь "Газпром нефть" создала первый российский цифровой двойник месторождения и первый промышленный полигон для тестирования технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, "Энергия недр" – наглядный пример того, как бизнес и власть вместе решают важные социальные задачи.

"Экспозиция является настоящей инвестицией в будущее Югры: в знания, в мотивацию юных жителей автономного округа, в формирование новых поколений специалистов, – отметил глава региона. – Уверен, что для многих молодых людей знакомство с выставкой станет началом большого профессионального пути в нефтегазовой отрасли".