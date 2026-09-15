Уральцев предупреждают о схемах мошенничества с электронными дневниками и ЖКХ

В Свердловской области фиксируются очередные мошеннические схемы, направленные на выманивание персональных данных у доверчивых уральцев. В первой злоумышленники предлагают списать долги по ЖКХ за голос во время выборов, а во второй - быстро и удобно обновить электронный дневник ребенка и записать его в кружки. Подробно этом рассказал канал "Антитеррор Урал".

Мошенники звонят горожанину и предлагают ему прийти на избирательный участок и проголосовать за определенного кандидата. За это всего долги по ЖКХ якобы будут списаны.

"Ни управляющие компании, ни расчетные центры, ни кандидаты не могут аннулировать долги. Кроме того, подобные действия являются подкупом избирателей, что квалифицируется как уголовное преступление", - напоминают свердловчанам.

Помимо этого, злоумышленники связываются с родителями, предлагая обновить или привязать свой номер телефона к электронному дневнику ребенка, дистанционно зарегистрировать детей в информационной системе или записать на кружки и секции. Единственной их целью является намерение выманить данные у родителей. Нередко мошенники пишут в мессенджерах и могут представляться сотрудниками школ и органов образования.

"Антитеррор Урал" и Накануне.RU призывают сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми в интернете и по телефону. Не сообщайте личные данные, пароли и коды подтверждения, даже если собеседник представляется сотрудником школы, госоргана, банка или иной организации. Прерывайте общение сразу и перепроверяйте запрос по официальным контактам школы или управляющей компании. Если же вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в правоохранительные органы по месту жительства.