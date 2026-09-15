15 Сентября 2026
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Здравоохранение Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко: Вопросы обеспечения кубанского здравоохранения кадрами в приоритете работы губернатора края и депутатов ЗСК

"На днях председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым свыше 303 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на поддержку медицинских работников в сельской местности.Дополнительные средства пойдут в 18 регионов страны, в том числе в Краснодарский край, где подобная помощь наиболее востребована. Более 65 миллионов рублей, выделенных Кубани, станут единовременными компенсациями врачам и среднему медицинскому персоналу за работу в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах. Они помогут привлечь в систему здравоохранения края ещё порядка 90 специалистов", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер Кубанского парламента также напомнил, что для дополнительной мотивации и повышения привлекательности работы в отрасли здравоохранения в крае с 2012 года успешно реализуется программа «Земский доктор», с 2018 года – программа «Земский фельдшер». За период 2012–2024 годов заключены 5520 договоров с медицинскими работниками, в 2025 году – 354 договора, из них 269 – с врачами и 85 – со средним медицинским персоналом.

В 2026 году реализация программ на Кубани продолжается, планируется привлечь 261 специалиста, из них 172 врача и 89 специалистов среднего медицинского персонала, в том числе для работы в фельдшерско‑акушерских пунктах и отделениях скорой медицинской помощи.

Регистратура в медицинском центре Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: Накануне.RU

"Считаю, что благодаря таким программам повышаются качество и доступность помощи для жителей сельских территорий, включая отдаленные. Участвующие в них врачи и специалисты среднего звена получают единовременную компенсацию в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. По инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина обе программы были продлены до 2030 года", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что вопросы обеспечения кубанского здравоохранения кадрами в приоритете работы Губернатора края и депутатов ЗСК. Различные аспекты этой работы становятся предметом обсуждения на планерных совещаниях и рассматриваются в рамках принимаемого нами постановления о состоянии здоровья населения края.

"Органы власти будут и дальше делать всё необходимое, чтобы граждане могли получать квалифицированное и своевременное лечение, где бы ни проживали", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, кадры медицинских работников


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